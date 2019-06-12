Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії

Колишнього тренера молодіжної команди Саутгемптона Боба Гіггінса посадять за сексуальне насильство над неповнолітніми.
Про це повідомляє ВВС.
Тренера засудили до 23 років і 3 місяців позбавлення волі.
Повідомляється, що жертвами Гіггінса стали 24 людини. Більшість цих підлітків займалися в академії Саутгемптона і Пітерборо Юнайтед, де засуджений також працював.
Фахівця визнали винним по 45 фактам непристойної поведінки в період з 1971 по 1996 рік.
Раніше повідомлялося, що нападника ПСЖ Неймара звинуватили в зґвалтуванні. Жертвою нібито стала моделі нажила Тріндаде, яка згодом втратила докази по справі.
Джерело - ВВС.