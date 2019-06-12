Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії

Гіггінса засудили на 24 роки

Колишнього тренера молодіжної команди Саутгемптона Боба Гіггінса посадять за сексуальне насильство над неповнолітніми.

Про це повідомляє ВВС.

Тренера засудили до 23 років і 3 місяців позбавлення волі.

Повідомляється, що жертвами Гіггінса стали 24 людини. Більшість цих підлітків займалися в академії Саутгемптона і Пітерборо Юнайтед, де засуджений також працював.

Фахівця визнали винним по 45 фактам непристойної поведінки в період з 1971 по 1996 рік.

Раніше повідомлялося, що нападника ПСЖ Неймара звинуватили в зґвалтуванні. Жертвою нібито стала моделі нажила Тріндаде, яка згодом втратила докази по справі.

Джерело - ВВС.