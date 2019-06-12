Реал зацікавився гравцем Наполі

Наполі бажає зберегти Руїса для того, щоб боротися в наступному сезоні за чемпіонський титул

Реал зацікавлений в послугах півзахисника Наполі Фабіана Руїса, але італійський клуб не має наміру його продавати.

Про це повідомляє AS.

23-річний іспанець перебрався в Неаполь минулого літа, до цього виступавши за Бетіс. Його трансфер обійшовся італійському гранду в 30 мільйонів євро.

Руїс є важливим гравцем в команді головного тренера Карло Анчелотті, і в Неаполі бажають зберегти його для того, щоб боротися в наступному сезоні за чемпіонський титул.

Втім, зазначає видання, керівництво Наполі може не втриматися, якщо Королівський клуб виступить із занадто привабливою пропозицією, в якому сума тогорічного трансферу відіб'ється італійцям як мінімум у 2-кратному розмірі.

У минулому сезоні Руїс взяв участь 40 матчах команди Анчелотті у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал вже провернув дві дорогих угоди: підписали форварда Айнтрахта Луку Йовича і півзахисника Челсі Едена Азара, яких представлять протягом пари днів.

Джерело - AS.