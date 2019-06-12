Італійці грали в гнилий футбол, але українці виявилися готовими до цього - експерт

Збірна України U-20 виявилися готовою до провокацій з боку італійців у півфіналі чемпіонату світу.

Про це заявив футбольний експерт Іраклій Хведеліані кореспонденту Чемпіона.

"Італійці грали гнило, підло та багато провокували. Для мене це не стало несподіванкою, така гра у них в характері. Але, як говорять, ціль виправдовує засоби", - зазначив фахівець.