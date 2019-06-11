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Роналду заробив за рік менше за Мессі на 18 мільйонів

Вчора 22:54 434 0
Неймар - третій
Роналду заробив за рік менше за Мессі на 18 мільйонів

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі заробив за рік 127 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Видання підрахувало доходи спортсменів і склало рейтинг найбільш високооплачуваних.

На першому місці розташувався Ліонель Мессі - його дохід з червня 2018 по червень 2019 року склав 127 мільйонів доларів.

На другій сходинці розташувався Кріштіану Роналду. Він заробив за цей же проміжок 109 мільйонів доларів.

Замикає трійку Неймар з ПСЖ. Він заробив лише на чотири мільйони менше, ніж 34-річний португалець - 105 мільйонів.

Нагадаємо, Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Також, футболіст встановив унікальний рекорд Ла-Ліги.

Джерело - Чемпіон.

#Мессі, #Барселона, #Роналду, #Ювентус, #Неймар, #ПСЖ
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