Дефлімпійська збірна України обіграла Росію і вийшла у півфінал чемпіонату Європи

Український дефлімпійська збірна вийшла у півфінал чемпіонату Європи з футболу, який проходить в грецькому місті Іракліон.

Українці здобули яскраву перемогу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи у принциповій грі з командою Росії з рахунком 2:1. Перед цим українці перемогли збірні Англії (3:1), Франції (2:0) і Швеції (2:0).

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У півфіналі ЧЄ-2019 для людей з порушеннями слуху збірна України зустрінеться з командою Ірландії.

Джерело - Чемпіон.