Кримські футбольні клуби можуть допустити до участі в Лізі Європи

Футбольні клуби з Криму можуть допустити до участі в Лізі Європи.
Так вважає президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха.
"Це було б дуже приємно і для хлопців, які грають в чемпіонаті. Все б змінилося, якби наші клуби отримали право брати участь у Лізі Європи. Переговори йдуть, розмови ведуться, але наскільки вони будуть вірогідні, все залежить від колег з європейської асоціації. Ми тримаємо кулаки. Поки термінів немає, але ймовірність дуже велика ", - цитує Ветоху портал РІА.
Раніше повідомлялося, що УЄФА не розглядатиме допуск кримських клубів до міжнародних змагань.
Джерело - sportarena.com.