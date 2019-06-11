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Кримські футбольні клуби можуть допустити до участі в Лізі Європи

Сьогодні 20:46 169 0
Але це тільки ймовірність
Кримські футбольні клуби можуть допустити до участі в Лізі Європи

Футбольні клуби з Криму можуть допустити до участі в Лізі Європи.

Так вважає президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха.

"Це було б дуже приємно і для хлопців, які грають в чемпіонаті. Все б змінилося, якби наші клуби отримали право брати участь у Лізі Європи. Переговори йдуть, розмови ведуться, але наскільки вони будуть вірогідні, все залежить від колег з європейської асоціації. Ми тримаємо кулаки. Поки термінів немає, але ймовірність дуже велика ", - цитує Ветоху портал РІА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не розглядатиме допуск кримських клубів до міжнародних змагань.

Джерело - sportarena.com.

#Крим, #УЄФА
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