Кримські футбольні клуби можуть допустити до участі в Лізі Європи

Футбольні клуби з Криму можуть допустити до участі в Лізі Європи.

Так вважає президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха.

"Це було б дуже приємно і для хлопців, які грають в чемпіонаті. Все б змінилося, якби наші клуби отримали право брати участь у Лізі Європи. Переговори йдуть, розмови ведуться, але наскільки вони будуть вірогідні, все залежить від колег з європейської асоціації. Ми тримаємо кулаки. Поки термінів немає, але ймовірність дуже велика ", - цитує Ветоху портал РІА.