Півзахисник Генка і збірної України Руслан Малиновський - один з двох найкращих асистентів поточного розіграшу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року.
Перше місце з 3 результативними передачами хавбек ділить з вінгером збірної Нідерландів Мемфісом Депаєм.
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Малиновський три асисти віддав в двох останніх матчах збірної України: в матчі з Сербією (5:0) він дпоміг відзначитися Євгену Коноплянці, а в поєдинку з Люксембургом вирішальний гол Роман Яремчук забив саме після навісу Руслана.
Нагадаємо, в травні українець став чемпіоном Бельгії у складі Генка, а також був визнаний кращим гравцем команди за підсумками сезону.
Головна команда країни лідирує у своїй групі з 10 очками, випереджаючи найближчих конкурентів Сербію і Люксембург на 6 очок.
Джерело - sportarena.com.