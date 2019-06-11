І обох по три асисти

Півзахисник Генка і збірної України Руслан Малиновський - один з двох найкращих асистентів поточного розіграшу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року.

Перше місце з 3 результативними передачами хавбек ділить з вінгером збірної Нідерландів Мемфісом Депаєм.

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Малиновський три асисти віддав в двох останніх матчах збірної України: в матчі з Сербією (5:0) він дпоміг відзначитися Євгену Коноплянці, а в поєдинку з Люксембургом вирішальний гол Роман Яремчук забив саме після навісу Руслана.

Нагадаємо, в травні українець став чемпіоном Бельгії у складі Генка, а також був визнаний кращим гравцем команди за підсумками сезону.

Головна команда країни лідирує у своїй групі з 10 очками, випереджаючи найближчих конкурентів Сербію і Люксембург на 6 очок.

Джерело - sportarena.com.