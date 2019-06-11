Гравцем Динамо цікавляться кілька європейських клубів

Гравцем київського Динамо Денисом Поповим цікавляться декілька європейських клубів.

Про це сказав український скаут Алекс Великих, що працює в Кальярі.

"З приводу Попова скажу, що кілька клубів вже зробили по ньому пропозиції. А що може перешкодити, так це мала кількість матчів на дорослому рівні. Як правило, футболісти такої якості вже грають в першій команді. Погляньте на його однолітків з Аякса. А у нас Попов до 20 років, по-моєму, тільки раз вийшов в основі Динамо. Він на юнацькій першості світу показує, що готовий грати на найвищому рівні. Звичайно, помилок не уникнути, але Аякс же не боїться ризикувати в ЛЧ, так чому ми повинні боятися випускати такого хлопця?", - сказав скаут.