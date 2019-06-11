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Гравцем Динамо цікавляться кілька європейських клубів

Сьогодні 19:08 265 0
Скаут Кальярі Алекс Великих поділився думкою про захисника Динамо Дениса Попова.
Гравцем Динамо цікавляться кілька європейських клубів

Гравцем київського Динамо Денисом Поповим цікавляться декілька європейських клубів.

Про це сказав український скаут Алекс Великих, що працює в Кальярі.

"З приводу Попова скажу, що кілька клубів вже зробили по ньому пропозиції. А що може перешкодити, так це мала кількість матчів на дорослому рівні. Як правило, футболісти такої якості вже грають в першій команді. Погляньте на його однолітків з Аякса. А у нас Попов до 20 років, по-моєму, тільки раз вийшов в основі Динамо. Він на юнацькій першості світу показує, що готовий грати на найвищому рівні. Звичайно, помилок не уникнути, але Аякс же не боїться ризикувати в ЛЧ, так чому ми повинні боятися випускати такого хлопця?", - сказав скаут.

Нагадаємо, форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо.

Також, Динамо хоче повернути Зозулю.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Попов, #УПЛ
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