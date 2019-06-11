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Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Чемпіонів

Сьогодні 17:38 601 0
УЄФА провів перше жеребкування наступного клубного євросезону.
Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги Чемпіонів

Стали відомі перші пари наступного розіграшу найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кваліфікація Ліги чемпіонів починається з попереднього раунду, де участь візьмуть чотири команди. Спочатку відбудеться півфінал попереднього раунду, звідки переможці вирушать до фіналу цього ж раунду.

Попередній раунд відбудеться в рамках міні-турніру в Косово. Команди зіграють між собою по одному матчу.

Пари півфінального попереднього раунду виглядають наступним чином:

Феронікелю (Косово) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 

Тре Пенне (Сан-Марино) - Санта-Колома (Андорра)

Матчі відбудуться 25 червня.

Також відразу було проведено жеребкування фіналу попереднього раунду:

Феронікелі / Лінкольн Ред Імпс - Тре Пенне / Санта-Колома

Поєдинок буде зіграний 28 червня.

Переможець фіналу попереднього раунду отримає путівку в перший кваліфікаційний раунд, де на нього чекатиме 31 команда.

Нагадаємо, що переможцем Ліги Чемпіонів у минулому сезоні був Ліверпуль.

 

Джерело - УЄФА.

#Ліга Чемпіонів, #УЄФА
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