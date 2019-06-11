Стали відомі перші пари наступного розіграшу найпрестижнішого європейського клубного турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Кваліфікація Ліги чемпіонів починається з попереднього раунду, де участь візьмуть чотири команди. Спочатку відбудеться півфінал попереднього раунду, звідки переможці вирушать до фіналу цього ж раунду.
Попередній раунд відбудеться в рамках міні-турніру в Косово. Команди зіграють між собою по одному матчу.
Пари півфінального попереднього раунду виглядають наступним чином:
Феронікелю (Косово) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Тре Пенне (Сан-Марино) - Санта-Колома (Андорра)
Матчі відбудуться 25 червня.
Також відразу було проведено жеребкування фіналу попереднього раунду:
Феронікелі / Лінкольн Ред Імпс - Тре Пенне / Санта-Колома
Поєдинок буде зіграний 28 червня.
Переможець фіналу попереднього раунду отримає путівку в перший кваліфікаційний раунд, де на нього чекатиме 31 команда.
Нагадаємо, що переможцем Ліги Чемпіонів у минулому сезоні був Ліверпуль.
Джерело - УЄФА.