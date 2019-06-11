УЄФА провів перше жеребкування наступного клубного євросезону.

Стали відомі перші пари наступного розіграшу найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кваліфікація Ліги чемпіонів починається з попереднього раунду, де участь візьмуть чотири команди. Спочатку відбудеться півфінал попереднього раунду, звідки переможці вирушать до фіналу цього ж раунду.

Попередній раунд відбудеться в рамках міні-турніру в Косово. Команди зіграють між собою по одному матчу.

Пари півфінального попереднього раунду виглядають наступним чином:

Феронікелю (Косово) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Тре Пенне (Сан-Марино) - Санта-Колома (Андорра)

Матчі відбудуться 25 червня.

Також відразу було проведено жеребкування фіналу попереднього раунду:

Феронікелі / Лінкольн Ред Імпс - Тре Пенне / Санта-Колома

Поєдинок буде зіграний 28 червня.

Переможець фіналу попереднього раунду отримає путівку в перший кваліфікаційний раунд, де на нього чекатиме 31 команда.

Нагадаємо, що переможцем Ліги Чемпіонів у минулому сезоні був Ліверпуль.

Джерело - УЄФА.