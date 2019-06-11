Є зміни, значить щось тренерів не влаштовує - капітан Десни

Капітан Десни Денис Фаворов про кадрові зміни у команді.

Чернігівська Десна минулий сезон в УПЛ завершила на восьмому місці. Влітку команду залишили шість гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Влітку минулого року й теперішньої зими кадрових змін у команді було багато, тому очікувалося, що далі Десна поводитиметься на трансферному ринку спокійніше. Однак — уже шестеро пішли, двох підписали…

"По-перше, серйозні зміни мали літом, а взимку — точкові придбання, коли запросили небагатьох і на конкретні позиції. По-друге, що буде тепер — не до мене запитання. За все відповідає тренерський штаб, і якщо є придбання, якщо з кимось припиняють співпрацю — значить, так треба, значить, щось не влаштовує", - зазначив Денис Фаворов.

Раніше Десна попрощалася із шістьма гравцями.

Нагадаємо, що гравцями чернігівського клубу цього літа стали Владислав Калітвінцев та Віталій Приндета.

Джерело - УПЛ.