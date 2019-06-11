Збірна України має всі шанси обіграти Італію на чемпіонаті світу U-20 у Польщі.
Таку думку висловив футбольний експерт Іраклій Хведеліані.
"Цей день повинен стати приводом для національного свята.
Італія дуже гарна команда. У них дуже сильні гравці: воротар Пліццарі, лівий захисник: Тріпальделі, цент форвард: Пінамонті...
Але це не означає, що Україна не має шансів. Якраз вони мають хороший шанс. На цьому ЧС щодо реалізації все нормально... де Малі змогла в меншості 2 голи, там і українці мають шанси забити у ворота суперника.
Гра буде на нервах, виграє сильніший і сподіваюся сильнішою виявиться Україна", – підсумував експерт.
Чемпіон проведе онлайн-трансляцію історичного півфіналу з чемпіонату світу U-20.
Раніше повідомлялося, що Лунін приєднався до юнацької збірної України.
Нагадаємо, у чвертьфіналі юніорського Мундіалю українці перемогли Колумбію, а скуадра адзурра здолала Малі.
Джерело - Чемпіон.