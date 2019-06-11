Збірна України має всі шанси обіграти Італію на чемпіонаті світу U-20 у Польщі.

Таку думку висловив футбольний експерт Іраклій Хведеліані.

"Цей день повинен стати приводом для національного свята.

Італія дуже гарна команда. У них дуже сильні гравці: воротар Пліццарі, лівий захисник: Тріпальделі, цент форвард: Пінамонті...

Але це не означає, що Україна не має шансів. Якраз вони мають хороший шанс. На цьому ЧС щодо реалізації все нормально... де Малі змогла в меншості 2 голи, там і українці мають шанси забити у ворота суперника.

Гра буде на нервах, виграє сильніший і сподіваюся сильнішою виявиться Україна", – підсумував експерт.