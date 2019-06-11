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Матч проти Італії може стати національним святом для України – експерт

Сьогодні 15:54 443 0
Відомий спеціаліст Іраклій Хведеліані захоплюється грою юнацької збірної України
Матч проти Італії може стати національним святом для України – експерт

Збірна України має всі шанси обіграти Італію на чемпіонаті світу U-20 у Польщі.

Таку думку висловив футбольний експерт Іраклій Хведеліані.

"Цей день повинен стати приводом для національного свята. 

Італія дуже гарна команда. У них дуже сильні гравці: воротар Пліццарі, лівий захисник: Тріпальделі, цент форвард: Пінамонті...

Але це не означає, що Україна не має шансів. Якраз вони мають хороший шанс. На цьому ЧС щодо реалізації все нормально... де Малі змогла в меншості 2 голи, там і українці мають шанси забити у ворота суперника.

Гра буде на нервах, виграє сильніший і сподіваюся сильнішою виявиться Україна", – підсумував експерт.

Чемпіон проведе онлайн-трансляцію історичного півфіналу з чемпіонату світу U-20.

Раніше повідомлялося, що Лунін приєднався до юнацької збірної України.

Нагадаємо, у чвертьфіналі юніорського Мундіалю українці перемогли Колумбію, а скуадра адзурра здолала Малі.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Італія, #Чемпіонат світу
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