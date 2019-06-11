Голкіпер Андрій Лунін прибув на чемпіонат світу U-20 в Польщу

Голкіпер Андрій Лунін може допомогти збірній Україні у матчі півфіналу чемпіонату світу проти Італії.

Про це повідомляє УАФ.

Голкіпер прибув у розташування збірної України о 2-й годині ночі. Його доставили чартерним рейсом зі Львова одразу після матчу національної збірної проти Люксембург. Воротар був серед запасних у двох матчах кваліфікації на Євро 2020.

Разом із партнерами він взяв участь у традиційній прогулянці Гданськом.

Раніше, агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-20.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.