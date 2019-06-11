Португалець Кастро проведе переговори із Шахтарем

Пауло Фонсеку в Шахтарі може замінити його співвітчизник Луїс Кастро.

Про це повідомляє A Bola.

Наставник португальської Віторії Луїс Кастро вже прибув в Україну для переговорів із Шахтарем. Очікується, що сьогодні клуб із Донецька може оголосити ім’я нового головного тренера.

Луїс Кастро наразі очолює португальську Віторію. Раніше 57-річний спеціаліст працював у системі Порту – із 2006 по 2016 рік. Зокрема він змінив Фонсеку під час сезону у 2014 році.

У минулому сезоні він із своїм клубом зайняв 5-те місце та пробився у Лігу Європи.

Нагадаємо, екс-тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека очолив Рому.

Раніше, Фонсека заявив, що отримав в Україні унікальний досвід та пишається часом проведеним у клубі.

Джерело - xsport.ua.