Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Гравець збірної України Олександр Зінченко своїм поцілунком у прямому ефірі хотів затьмарити легендарного голкіпера Реалу та збірної Іспанії Ікера Касільяса.

Про це він розповів в ефірі українського телеканалу.

"Поцілунок в прямому ефірі? Касільяс йде на пенсію, потрібна гідна заміна", - розповів Зінченко.

Відзначимо, що Ікер Касільяс закінчив інтерв'ю після фінального матчу чемпіонату світу з Голландією (1:0), поцілувавши свою дівчину Сару Карбонеро, із якою легендарний голкіпер Реалу згодом одружився.

Нагадаємо, Зінченко поцілував дівчину в прямому ефірі після матчу Україна - Сербія(5:0), закінчивши відповідати на її запитання під час інтерв'ю.

Раніше, Зінченко підтвердив, що зустрічається із журналісткою телеканалу Футбол.

Джерело - football.ua.