Гравець збірної України Олександр Зінченко своїм поцілунком у прямому ефірі хотів затьмарити легендарного голкіпера Реалу та збірної Іспанії Ікера Касільяса.
Про це він розповів в ефірі українського телеканалу.
"Поцілунок в прямому ефірі? Касільяс йде на пенсію, потрібна гідна заміна", - розповів Зінченко.
Відзначимо, що Ікер Касільяс закінчив інтерв'ю після фінального матчу чемпіонату світу з Голландією (1:0), поцілувавши свою дівчину Сару Карбонеро, із якою легендарний голкіпер Реалу згодом одружився.
Нагадаємо, Зінченко поцілував дівчину в прямому ефірі після матчу Україна - Сербія(5:0), закінчивши відповідати на її запитання під час інтерв'ю.
Раніше, Зінченко підтвердив, що зустрічається із журналісткою телеканалу Футбол.
Джерело - football.ua.