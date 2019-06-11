У матчі проти Люксембургу було складно шукати вільні зони.

Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Ми здобули важливі три очка. Дякую за підтримку, вона була космос, не передати словами. Було складно знайти вільні зони, щоб в них входити. Ми ще ростемо, як команда, але малюнок є.

Умови були однакові, вони теж грали два дні тому. Чи не шукаю "відмазок", але вважаю, що Україна в таких матчах повинна грати першим номером", – розповів він.