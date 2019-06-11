Мій профіль
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 00:33 617
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 428
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 950
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 3656 2
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1200
Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу
Вчора 13:11 1237
Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020
Вчора 11:11 386
Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020
Вчора 09:39 657
Португалія — Нідерланди 1:0. Огляд матчу
Вчора 08:55 407
Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020
Вчора 06:48 960
Навколо спорту
Блоги
Так, бля - Зінченко не стримував емоцій після перемоги над Сербією
Так, бля - Зінченко не стримував емоцій після перемоги над Сербією Valeriy Ruchka
08.06.2019 08:45 1415
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади Valeriy Ruchka
08.06.2019 08:30 687
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2019 23:46 2139
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1061
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1086
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:48 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 185
00:41 Футбол Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020 63
00:33 Футбол U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу 617
10 Червня 2019
23:36 Футбол Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу 950
23:36 Футбол Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020 428
23:35 Футбол Україна - Люксембург 1:0. Як це було 3656 2
23:26 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився продавати Погба в Реал 139
23:11 Футбол Попов зможе зіграти у півфіналі чемпіонату світу 314
22:53 Футбол Срна більше не потрібен Кальярі 287
22:34 Легка атлетика У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing 146
22:16 Футбол Зінченко підтвердив, що зустрічається із журналісткою телеканалу Футбол 438
21:54 Футбол Петраков: Зробимо все можливе, щоб у фіналі італійці дивилися на нас з трибун 278
21:35 Шахи Сестри Музичук здобули перемоги у дев'ятому турі на турнірі претенденток 267
21:21 Футбол Матчі Ліги Європи Зоря гратиме в Запоріжжі 179
20:57 Баскетбол Легендарний гравець НБА завершив кар'єру 318
20:33 Футбол Україна - Люксембург: стартові склади команд 450
20:15 Футбол Форвард збірної Люксембургу: Я приїхав помститися Україні 570 1
19:55 Футбол Який гравець, мати рідна - іспанський журналіст вражений Циганковим 1066
19:38 Бокс Ломаченко може зустрітися з Лопесом уже наступного року 451
19:23 Блог Лунін старанно готується до поєдинку проти Люксембурга 584
19:09 Футбол На матчі Україна - Люксембург очікується аншлаг 649
18:49 Футбол Ми розуміємо важливість матчу - Конопля 407
18:34 Хокей В Українській хокейній лізі з'явиться новий клуб 576
18:26 Футбол Україна впевнено переможе - експерт 392
18:17 Футбол Рома знайшла заміну Джеко 393

Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020

Сьогодні 00:41 63 0
Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020

Відбулися матчі 4-го туру відбору на Євро-2020

Актуально: Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020 

Іспанія - Швеція 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64, пенальті Рамос, 2:0 - 85, пенальті Мората, 3:0 - 87 Ойарсабаль.

Фарерські острови - Норвегія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Йонсен, 0:2 - 83 Йонсен.

Сербія - Литва 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Мітрович, 2:0 - 34 Мітрович, 3:0 - 35 Йович, 3:1 - 71, пенальті Новіковас, 4:1 - 90 Ляйич.

Болгарія - Косово 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Рашіца, 1:1 - 43 Попов, 2:1 - 55 Димитров, 2:2 - 64 Мурік, 2:3 - 90 Рашанн.

Македонія - Австрія 1:4 (1:1)

Голи: 1: 0 - 18, автогол Хінтереггер, 1: 1 - 39 Лазаро, 1: 2 - 62, пенальті Арнаутович, 1: 3 - 82 Арнаутович, 1: 4 - 86, автогол Бейтулаі.

Латвія - Словенія 0:5 (0:4)

Голи: 0: 1 - 24 Чрнігой, 0: 2 - 26 Чрнігой, 0: 3 - 29, пенальті Ілічич, 0: 4 - 44 Ілічич, 0: 5 - 47 Зайц.

Польща - Ізраїль 4:0 (1:0)

Голи: 1: 0 - 35 Пйонтек, 2: 0 - 56, пенальті Левандовский, 3: 0 - 58 Гросицького, 4: 0 - 84 Кондзер.

Мальта - Румунія 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Пушкаш, 0:2 - 29 Пушкаш, 0:3 - 34 Кіпчу, 0:4 - 90 Ман.

Данія - Грузія 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Дольберг, 1:1 - 25 Лобжанідзе, 2:1 - 30, пенальті Еріксен, 3:1 - 63 Дольберг, 4:1 - 73 Поульсен, 5:1 - 90 Брейтуейт.

Чехія - Чорногорія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Янкто, 2:0 - 49, автогол Копітович, 3:0 - 82, пенальті Шик.

Ірландія - Гібралтар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29, автогол Чіполіна, 2:0 - 90 Брейді.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()