Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020

Відбулися матчі 4-го туру відбору на Євро-2020
Актуально: Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Іспанія - Швеція 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64, пенальті Рамос, 2:0 - 85, пенальті Мората, 3:0 - 87 Ойарсабаль.
Фарерські острови - Норвегія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Йонсен, 0:2 - 83 Йонсен.
Сербія - Литва 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 20 Мітрович, 2:0 - 34 Мітрович, 3:0 - 35 Йович, 3:1 - 71, пенальті Новіковас, 4:1 - 90 Ляйич.
Болгарія - Косово 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Рашіца, 1:1 - 43 Попов, 2:1 - 55 Димитров, 2:2 - 64 Мурік, 2:3 - 90 Рашанн.
Македонія - Австрія 1:4 (1:1)
Голи: 1: 0 - 18, автогол Хінтереггер, 1: 1 - 39 Лазаро, 1: 2 - 62, пенальті Арнаутович, 1: 3 - 82 Арнаутович, 1: 4 - 86, автогол Бейтулаі.
Латвія - Словенія 0:5 (0:4)
Голи: 0: 1 - 24 Чрнігой, 0: 2 - 26 Чрнігой, 0: 3 - 29, пенальті Ілічич, 0: 4 - 44 Ілічич, 0: 5 - 47 Зайц.
Польща - Ізраїль 4:0 (1:0)
Голи: 1: 0 - 35 Пйонтек, 2: 0 - 56, пенальті Левандовский, 3: 0 - 58 Гросицького, 4: 0 - 84 Кондзер.
Мальта - Румунія 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Пушкаш, 0:2 - 29 Пушкаш, 0:3 - 34 Кіпчу, 0:4 - 90 Ман.
Данія - Грузія 5:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Дольберг, 1:1 - 25 Лобжанідзе, 2:1 - 30, пенальті Еріксен, 3:1 - 63 Дольберг, 4:1 - 73 Поульсен, 5:1 - 90 Брейтуейт.
Чехія - Чорногорія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Янкто, 2:0 - 49, автогол Копітович, 3:0 - 82, пенальті Шик.
Ірландія - Гібралтар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29, автогол Чіполіна, 2:0 - 90 Брейді.
Джерело - Чемпіон.