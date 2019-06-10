Манчестер Юнайтед відмовився продавати Погба в Реал

Манчестер Юнайтед відмовився вести переговори з Реалом щодо хавбека Поля Погба.
Про це повідомляє AS.
Проте, головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан попросив керівництво мадридців налагодити діалог з "червоними дияволами". Вірогідно, останні хочуть підняти ціну на француза.
Королівський клуб вже встиг підписати Едера Мілітао, Луку Йовича та Едена Азара. Також "вершкові" цікавляться Крістіаном Еріксеном.
Нагадаємо, Погба погодився повернутися в Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Джерело - football24.ua.