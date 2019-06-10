Петраков: Зробимо все можливе, щоб в фіналі італійці дивилися на нас з трибун

Збірна України U20 добре знає майбутнього суперника і тому українцям під силу обіграти Італію.

Про це сказав головний тренер команди Олександр Петраков.

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"Перш за все, ми стали більш дисциплінованими. Ми граємо по одній тактичній схемі майже 2,5 року. Весь час вдосконалюємо її, виправляємо помилки. Але найголовніше - ми посилили ігрову дисципліну і відповідальність, стали більш професійними. Це стосується як гри, так і повсякденному житті ".

Ми добре знаємо один одного. Італійці в 2018 році приїжджали до Києва на контрольний поєдинок. Ми разом виступали на першості Європи.

Ми спеціально залишилися після півфіналу і бачили їх фінальний поєдинок з португальцями. Чесно кажучи, і гравці, і тренерський штаб по-футбольному позаздрили італійцям. Нам дуже хотілося взяти участь у фінальному матчі. Тому завтра ми зробимо все можливе, щоб в фіналі вже італійці дивилися на нас з трибун", - сказав Петраков.