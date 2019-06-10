Форвард збірної Люксембургу: Я приїхав помститися Україні

Нападник збірної Люксембургу Івата Жерсон Родрігеш забув про перший матч проти України у відборі до Євро 2020.

Про це сказав сам футболіст.

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"Я вже забув ту поразку проти українців в домашній грі. Всі вже залишилося в минулому, немає ніякого негативу.

Ми постараємося нав'язати Україні свою гру і виграти цей матч. Установку на гру буде вибирати наш тренер. Він знає як грати краще. Особисто я приїхав помститися Україні за поразку в першому матчі ", - сказав Родрігеш.