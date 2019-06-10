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Який гравець, мати рідна - іспанський журналіст вражений Циганковим

Сьогодні 19:55 920 0
Який гравець, мати рідна - іспанський журналіст вражений Циганковим

Іспанський журналіст вражений грою Віктора Циганкова в матчі збірної України проти Сербії.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Скільки коштуватиме трансфер Циганкова з київського Динамо у 21 рік? Він обіцяє вирости у великого футболіста. Який гравець, мати рідна", – написав Мальдонадо.

Нагадаємо, Циганков став одним із героїв матчу проти Сербії (5:0), відзначившись дублем.

В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.

Джерело - 1927.kiev.ua.

#Динамо, #Циганков, #УПЛ
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