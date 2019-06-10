На матчі Україна - Люксембург очікується аншлаг

Атмосфера знову буде неймовірною

Після матчу проти Сербії, який Україна виграла 5:0, вболівальники мають намір не менш якісно підтримувати команду і в поєдинку відбору Євро-2020 з Люксембургом.

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Повідомляється, що на гру продано 34 423 квитки. Відзначимо, що Арена Львів вміщає 34 915 глядачів.

Матч відбудеться сьогодні, 10 червня. Початок о 21:45.

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Україна очолює відбіркову групу, набравши 7 очок.

Джерело - Чемпіон.