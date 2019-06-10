Фахівці букмекерської компанії Parimatch не бачать шансів для Люксембургу в матчі відбору до Євро-2020

Збірна України - беззаперечний фаворит у грі зі збірної Люксембургу в матчі кваліфікації до Євро-2020.

Про це свідчать котирування експертів букмекерської компанії Parimatch.

Коефіцієнт на перемогу підопічних Шевченка - 1,13. Перемога Люксембургу оцінена в 19,5. Нічия - 9,8.

Нагадаємо, онлайн-трансляція матчу Україна - Люксембург на Чемпіоні.

Раніше стала відомою заявка синьо-жовтих на гру проти Люксембургу. А напередодні лідера збірної Люксембургу помітили в одному з нічних клубів Львова.

Джерело - Чемпіон.