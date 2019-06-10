Збірна України - беззаперечний фаворит у грі зі збірної Люксембургу в матчі кваліфікації до Євро-2020.
Про це свідчать котирування експертів букмекерської компанії Parimatch.
Коефіцієнт на перемогу підопічних Шевченка - 1,13. Перемога Люксембургу оцінена в 19,5. Нічия - 9,8.
Нагадаємо, онлайн-трансляція матчу Україна - Люксембург на Чемпіоні.
Раніше стала відомою заявка синьо-жовтих на гру проти Люксембургу. А напередодні лідера збірної Люксембургу помітили в одному з нічних клубів Львова.
Джерело - Чемпіон.