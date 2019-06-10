Мій профіль
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Сьогодні 17:55 623
Україна - Люксембург: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:11 363
Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу
Сьогодні 13:11 936
Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020
Сьогодні 11:11 271
Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 09:39 372
Португалія — Нідерланди 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 328
Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020
Сьогодні 06:48 797
Португалія – перший переможець Ліги націй
Вчора 23:56 748
Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було
Вчора 23:35 1191
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Вчора 20:21 947
Навколо спорту
Блоги
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади Valeriy Ruchka
08.06.2019 08:30 682
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2019 23:46 2111
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1053
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1079
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 863
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:34 Хокей В Українській хокейній лізі з'явиться ноий клуб 53
18:26 Футбол Україна впевнено переможе - експерт 118
18:17 Футбол Рома знайшла заміну Джеко 245
18:11 Футбол Україна - Люксембург: онлайн-трансляція 363
18:10 Футбол Наполі зацікавився півзахисником Реала 81
17:55 Футбол Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку 623
17:50 Футбол Букмекери прогнозують легку перемогу збірній України у грі з Люксембургом 113
17:34 Футбол Баранка: Ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни 278
17:29 Блог Дивіться не подавіться - Зінченко та Ко зробили з Соболя офіціанта 165
17:17 Футбол Так з Лемпарда ще ніхто не знущався: Ярмоленко пограв у футбол з дітьми. ВІДЕО 471
17:12 Футбол Чотири гравці з Нідерландів - у символічній збірній Ліги націй 186
16:55 Баскетбол Жіноча збірна України зіграє другий контрольний матч проти Франції 214
16:46 Блог Ярмоленко дотепно потролив Зінченка 537
16:38 Футбол Погба погодився повернутися в Ювентус 265
16:22 Блог Ломаченко зловив величезну білугу та поставив особистий рекорд 283
16:13 Блог Що їдять гравці збірної України 618
15:55 Важка атлетика Чумак переміг на турнірі в Великобританії та отримав змогу виступати на Олімпійських іграх - 2020 318
15:31 Футбол В УПЛ визначилися з найкращим футболістом травня 239
15:11 Футбол Трейлер гри FIFA 20 знімали на недобудованому Дарницькому вокзалі в Києві 213
14:55 Футбол Винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази 712
14:31 Хокей Весь хокейний світ любить сьомі матчі - тренер Бостона 173
14:30 Блог Російські журналісти посварилися через перемогу збірної України над Сербією 870
14:11 Футбол Роуз може залишити Тоттенгем 245
14:06 Блог Україна шикарна. Росіяни визнали перевагу нашої збірної 992
13:56 Футбол U-20. Трансляція Україна - Італія: онлайн матчу ЧС 11.06.2019 442

Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку

Сьогодні 17:55 623 0
Колишній футболіст шотландського Рейнджерс Фернандо Ріксен звернувся до своїх уболівальників.
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку

Екс-гравець шотландського Рейнджерс та російського Зеніта Фернандо Ріксен, який бореться з 2013 року з невиліковною хворобою, анонсував свою “прощальну вечірку”.

Футболіст записав звернення за допомогою пристрою генерації мови

"Привіт. У мене особливий вечір 28 червня. Оскільки мені стає дуже важко, це буде моя остання ніч. Приходьте і зробіть цю ніч незабутньою. Сподіваюся, скоро побачимося, Фернандо," – повідомив Ріксен.

Захід має назву Вечір з Фернандо Ріксеном і пройде в готелі Goglasgow Urban Hotel. Його відвідають телеведучий Девід Таннер, колишній гравець Рейнджерс Марвін Ендрюс, комік Ді Максвелл і співачка Лінсі Глен. Вхідний квиток коштує £70.

42-річний Ріксен бореться з бічний аміотрофічним склерозом – повільно прогресуюче, невиліковне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, при якому відбувається ураження верхніх та нижніх рухових нейронів, що призводить до паралічів і подальшої атрофії м’язів.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()