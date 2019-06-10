Андрій Ярмоленко став гостем чергового випуску популярного шоу на YouTube

Андрій Ярмоленко, напередодні матчу Україна - Люксембург, зіграв незапланований поєдинок проти юних фанатів.

Матч проходив у форматі 3 на 1, який зірка українського футболу виграв з рахунком 1:0.

Під час поєдинку Ярмола продемонстрував свої знамениті фінти та кілька разів прокинув м'яч суперникам поміж ніг.

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В одному з епізодів футболіст посадив на "п'яту точку" юного фаната, який грав у футболці Френка Лемпарда (колишній капітан Челсі - ред).

"Так з Лемпарда ще ніхто не знущався", - прокоментував епізод Ярмоленко.

Після поєдинку колишній динамівець подарував футболку одному з хлопчаків.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, збірна України зіграє черговий матч відбору до Євро-2020 проти команди Люксембургу. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу.

Джерело - Чемпіон.