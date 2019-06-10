Україна і Люксембург визначилися з формою на матч

Збірна України вийде на поєдинок в екіпіровці жовтого кольору

Україна прийме збірну Люксембургу в матчі-відповіді відбору на Євро-2020.

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Наша команда не стала міняти форму після поєдинку з Сербією, який став для жовто-синіх переможним, тому вийде на матч в екіпіровці жовтого кольору. Воротар одягне форму зеленого кольору.

Що стосується гостей, то збірна Люксембургу буде грати на Арені Львів в екіпіровці червоного кольору, а голкіпер вийде в чорній формі.

Нагадаємо, поєдинок відбіркового турніру Євро-2020 Україна - Люксембург відбудеться сьогодні, 10 червня, на львівському стадіоні Арена Львів. Початок матчу - о 21.45.

Джерело - Чемпіон.