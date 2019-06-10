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Роналду - найкращий бомбардир, Сілва визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Націй

Сьогодні 10:39 351 0
Роналду - найкращий бомбардир, Сілва визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Націй

Вчора, 9 червня, завершився дебютний розіграш Ліги Націй, тріумфатором якої стала збірна Португалії. У фіналі з рахунком 1:0 була обіграна Голландія, а єдиний м'яч на рахунку Гонсалу Гедеша.

Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний Рубен Діаш - 22-річний захисник Бенфіки підміняв в старті Пепе, і відзначився почесною нагородою від УЄФА.

Відзнаку Найкращий гравець Ліги Націй отримав Бернарду Сілва - у фінальному турнірі хавбек Манчестер Сіті не відрізнявся забитими м'ячами, а записав на свій рахунок по асисту в кожному матчі.

Найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду, на рахунку якого три голи в фінальному турнірі Ліги Націй (все в півфіналі проти Швейцарії).

І, нарешті, найкращим молодим гравцем турніру став Френкі Де Йонг.

Джерело - Чемпіон.

#Сілва, #Роналду, #Ліга Націй
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