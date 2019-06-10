Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020

Сьогодні, 10-го червня, відбудеться поєдинок четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020, в якому збірна України на Арені Львів прийме національну команду Люксембургу.

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У прямому ефірі поєдинок Україна — Люксембург покаже телеканал Україна. Також платна трансляція буде доступна на Oll.tv.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом.

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Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Чемпіон.