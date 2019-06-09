Хацкевич є найкращим варіантом для Динамо – Буряк

Продовження контракт із Олександром Хацкевичем є найкращим рішенням для київського Динамо.

Про це розповів екс-тренер Динамо Леонід Буряк.

"Продовження контракту із Олександром Хацкевичем є зараз найкращим варіантом для Динамо. Якщо прийде новий тренер, який гарантуватиме вихід у Лігу чемпіонів, то можна про щось говорити. А підписувати контракт із новим керманичем і покладатися на вийде чи не вийде - це не серйозно.

Іноземний тренер, який із себе щось представляє, просто так сюди не піде і пів України буде працювати на його контракт. І жоден тренер не дасть гарантій успішних виступів", – підсумував Буряк.