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Хацкевич є найкращим варіантом для Динамо – Буряк

Вчора 23:18 332 0
Хацкевич є найкращим варіантом для Динамо – Буряк

Продовження контракт із Олександром Хацкевичем є найкращим рішенням для київського Динамо.

Про це розповів екс-тренер Динамо Леонід Буряк.

"Продовження контракту із Олександром Хацкевичем є зараз найкращим варіантом для Динамо. Якщо прийде новий тренер, який гарантуватиме вихід у Лігу чемпіонів, то можна про щось говорити. А підписувати контракт із новим керманичем і покладатися на вийде чи не вийде - це не серйозно. 

Іноземний тренер, який із себе щось представляє, просто так сюди не піде і пів України буде працювати на його контракт. І жоден тренер не дасть гарантій успішних виступів", – підсумував Буряк.

Раніше, керівництво Динамо продовжило контракт з Хацкевичем.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - sport.ua.

#Динамо, #Хацкевич, #Буряк
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