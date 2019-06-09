Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України

Мій профіль
Португалія - Нідерланди: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:30 424
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Сьогодні 20:21 243
Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 15:55 666
Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй
Сьогодні 15:11 364
Опитування. Португалія - Нідерланди: хто стане переможцем Ліги Націй
Сьогодні 12:06 409
Барті - Вондроушова: огляд фінального матчу Ролан Гаррос
Сьогодні 11:11 256
Сільський клуб гратиме в УПЛ
Сьогодні 10:55 1453
Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Сьогодні 06:48 692
Туреччина здолала Францію, Італія розгромила Грецію. Результати матчів 3 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:45 1535
Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос
Вчора 19:58 753
Навколо спорту
Блоги
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1027
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1063
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 843
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:54 831
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram
Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:28 517
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:33 Футбол Джампаоло очолить Мілан 179
21:30 Футбол Португалія - Нідерланди: ОНЛАЙН 424
21:13 Футбол Португалія – Нідерланди: Роналду та де Лігт у старті 336
21:02 Шахи Українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю 330
20:45 Футбол Шевченко назвав причину відсутності Зозулі 515
20:27 Футбол Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України 481
20:21 Футбол Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія 243
20:08 Футбол Все одно хто заб’є, потрібна перемога – Яремчук 314
19:48 Футбол Караваєв може перейти в Генк 434
19:22 Теніс Надаль виграв Ролан Гаррос 421
19:01 Футбол Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй 427
18:44 Футбол Нас чекає складна гра – Шевченко 402
18:30 Футбол Збірна України залишились без двох гравців 678
18:19 Блог Вчинок дня: Роналду зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника 479
18:11 Футбол Рома може підписати Степаненка 450
18:07 Блог Шовковського не відпускають ворота 471
17:50 Футбол Ми можемо увійти в історію – Блінд 399
17:30 Футбол Дедечко перебрався в клуб РПЛ 624
17:13 Бокс Усик може провести бій із камерунцем 480
16:59 Футбол Україна порушила закон – президент федерації футболу Люксембургу 976
16:35 Футбол Руні: Сульшер має створити свою команду 284
16:15 ММА Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору 309
15:55 Теніс Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос 666
15:35 Теніс Бабош і Младенович тріумфували в парному розряді Ролан Гаррос 356
15:11 Футбол Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй 364

Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України

Сьогодні 20:27 481 0
Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України

У складі збірної України грають гравці світового рівня та найсильнішою їх стороною є колективні дії.

Про це розповів головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц.

"Україна буде дуже вмотивованою після перемоги над сербами, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам.

Збірна України сильна командною грою. Звісно, ви очікуєте, що я виділю Коноплянку чи Циганкова, але там є і Зінченко з Маліновським, які грають на світовому рівні. Крім того, не можна не відзначити їхні колективні дії. Саме це є найсильнішою стороною синьо-жовтих", – підсумував наставник Люксембургу.

Раніше, Андрій Шевченко розповів, що на збірну України очікує складна гра.

Нагадаємо, збірна України залишились без двох гравців.

 

Джерело - football24.

#Україна, #Люксембург, #Євро 2020
Коментарі ()