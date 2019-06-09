Тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону збірної України

У складі збірної України грають гравці світового рівня та найсильнішою їх стороною є колективні дії.

Про це розповів головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц.

"Україна буде дуже вмотивованою після перемоги над сербами, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам.

Збірна України сильна командною грою. Звісно, ви очікуєте, що я виділю Коноплянку чи Циганкова, але там є і Зінченко з Маліновським, які грають на світовому рівні. Крім того, не можна не відзначити їхні колективні дії. Саме це є найсильнішою стороною синьо-жовтих", – підсумував наставник Люксембургу.

Раніше, Андрій Шевченко розповів, що на збірну України очікує складна гра.

Нагадаємо, збірна України залишились без двох гравців.

Джерело - football24.