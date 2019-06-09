Україна порушила закон – президент федерації футболу Люксембургу

Федерація футболу Люксембургу буде доводити дисциплінарній комісії УЄФА, що Жуніор Мораес не мав права виступати за збірну України.

Про це розповів президент федерації футболу Люксембургу Поль Філіп, повідомляє tageblatt.lu.

"Уже 18 червня ми викладемо свої аргументи дисциплінарній комісії УЄФА. Для нас очевидно, що українською стороною було порушено закон.

Ми можемо довести, що Мораес не жив в Україні безперервно протягом п'яти років - він грав в оренді в чемпіонаті Китаю, тому не мав права виступати за збірну України проти нашої команди", –розповів Філіп.

Раніше повідомлялося, що Мораес вибув на місяць і не зіграє за збірну України.

Нагадаємо, Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ.

Джерело - sportarena.com.