Син Марсело пробив по воротам в стилі Ібрагімовича

Захисник мадридського Реала Марсело вирішив прийти на футбольний турнір серед юнаків і підтримати свого сина Енцо.
В одному з епізодів трапився цікавий момент, який вразив навіть самого бразильця.
Енцо, перебуваючи у штрафному майданчику, чекав подачі з флангу. Навіс виявився не дуже вдалим, оскільки пішов за спину хлопця. Син Марсело, у свою чергу, не розгубився і продемонстрував, як він вміє виконувати удар ножицями.
На жаль чи на щастя, воротар суперників виявився не з боязкого десятка. Він самовіддано зробив сейф, не давши завершити перспективну атаку юнацького Реала красивим голом.
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Нагадаємо, Неймар повідомив Марсело, що хоче перейти в Реал.
Також, Марсело передумав залишати Реал після призначення Зідана.
Джерело - Чемпіон.