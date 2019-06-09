Син Марсело пробив по воротам в стилі Ібрагімовича

Захисник мадридського Реала Марсело вирішив прийти на футбольний турнір серед юнаків і підтримати свого сина Енцо.

В одному з епізодів трапився цікавий момент, який вразив навіть самого бразильця.

Енцо, перебуваючи у штрафному майданчику, чекав подачі з флангу. Навіс виявився не дуже вдалим, оскільки пішов за спину хлопця. Син Марсело, у свою чергу, не розгубився і продемонстрував, як він вміє виконувати удар ножицями.

На жаль чи на щастя, воротар суперників виявився не з боязкого десятка. Він самовіддано зробив сейф, не давши завершити перспективну атаку юнацького Реала красивим голом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @marcelotwelve's kid is an absolute baller 😮✂️ Публикация от 433 (@433) 9 Июн 2019 в 2:23 PDT

Нагадаємо, Неймар повідомив Марсело, що хоче перейти в Реал.

Також, Марсело передумав залишати Реал після призначення Зідана.

Джерело - Чемпіон.