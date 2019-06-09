Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй

Сьогодні, 9 червня, у фінальному матчі футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Португалії та Нідерландів.
Актуально: Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Онлайн матч Ліги націй Португалія — Нідерланди можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.
Також, трансляція буде доступна на ОLL.TV (увага трансляція платна!)
Нагадаємо, Португалія перемогла Швейцарію у півфіналі завдяки хет-трику Кріштіану Роналду.
Також, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.
Джерело - Чемпіон.