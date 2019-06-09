Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй

Сьогодні, 9 червня, у фінальному матчі футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Португалії та Нідерландів.

Актуально: Португалія - Нідерланди: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Онлайн матч Ліги націй Португалія — Нідерланди можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.

Також, трансляція буде доступна на ОLL.TV (увага трансляція платна!)

Нагадаємо, Португалія перемогла Швейцарію у півфіналі завдяки хет-трику Кріштіану Роналду.

Також, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.

Джерело - Чемпіон.