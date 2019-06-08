Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.
Цей населений пункт став найменшим за чисельністю населення в історії чемпіонату України - близько 1 600 жителів.
Село Ковалівка знаходиться в Київській області на відстані 80 км від столиці України.
До цього найменш нечисленними були міста Ахтрика і Шепетівка, які представляли в чемпіонаті України Нафтовик-Укрнафта і Темп відповідно.
У цих населених пунктах проживало близько 40 тисяч населення.
Також, Карпати переграли Волинь та зберегли прописку в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.