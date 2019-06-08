Молодіжна збірна Еквадору U-20 переграла однолітків з США та вийшла до півфіналу чемпіонату світу, який триває в Польщі.

На 30-й хвилині еквадорці відкрили рахунок у матчі. Через декілька хвилин Тімоті Веа відновив паритет, але не надовго. Вже на 43-й хвилині Ізкуердо забив останній гол у матчі.

Чемпіонат світу

Чвертьфінал

8 червня

США - Еквадор 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 30 Чаркопа, 1:1 - 36 Веа, 1:2 - 43 Ізкуердо

У півфіналі еквадорці зустрінуться з переможцем пари Корея - Сенегал.

Нагадаємо, Італія перемогла Малі та зіграє із Україною у півфіналі.

Раніше збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.