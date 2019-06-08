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Лунін може зіграти у півфіналі чемпіонату світу

Сьогодні 14:49 590 0
Лунін може зіграти у півфіналі чемпіонату світу

Голкіпер Андрій Лунін може допомогти юнацькій збірній Україні на чемпіонаті світу U-20 в Польщі.

Лунін відправиться у табір юнацької збірної відразу після матчу проти Люксембургу у кваліфікації до Євро 2020.

Матч проти Люксембургу пройде 10 червня, в свою чергу збірна U-20 буде грати у півфіналі вже наступного дня. У зв’язку із цим голкіперу може бути наданий спеціальний чартерний рейс.

Раніше, агент Іраклія Хведеліані закликав залишити Андрія Луніна у збірній U-20.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - xsport.ua.

#Лунін, #Україна, #Італія
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