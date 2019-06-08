7 червня - історичний день для українського футболу.
Таку думку висловив футбольний експерт Іраклій Хведеліані.
"Цей день (7 червня - ред) увійде в історію України", - заявив фахівець.
"Молодіжна збірна України пробилася в півфінал чемпіонату світу, а національна розтрощила дуже сильну команду Сербії", - наголосив експерт.
"В Україні виросло чергове фантастичне покоління футболістів. Слава Україні", - підсумував Хведеліані.
Нагадаємо, напередодні збірна України знищила збірну Сербії у матчі відбору до Євро-2020, а молодіжна команда пробилася в півфінал чемпіонату світу - 2019.
Джерело - Чемпіон.