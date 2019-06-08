Циганков готовий до гри в ТОП чемпіонаті - експерт

Серби не очікували такої потужної гри у виконанні збірної України в кваліфікаційному матчі до Євро-2020.
Про це заявив відомий футбольний експерт Іраклій Хведеліані.
"Ураган! Такої гри українців явно не очікували в Сербії. Українці довели, що не дарма є лідерами групи В", - зазначив фахівець.
"Просто феноменально зіграв правий фланг збірної України, а Віктор Циганков довів, що готовий грати в ТОП чемпіонаті", - зауважив менеджер.
"Особисто я отримав колосальне задоволення від гри підопічних Шевченка", - підсумував Хведеліані.
Нагадаємо, напередодні збірна України знищила збірну Сербії у матчі відбору до Євро-2020, а Віктор Циганков оформив дубль протягом двох хвилин. Особливо яскравим вийшов другий гол капітана Динамо.
Джерело - Чемпіон.