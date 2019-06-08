Сподіваюся усій країні сподобалась наша гра – Циганков

Надіюсь усім сподобалась гра збірної України і такий кінцевий результат.
Про це розповів півзахисник збірної України Віктор Циганков, повідомляє УАФ.
За його словами, у матчі проти Сербії він намагався робити те, що вміє і виконувати настанови тренера. Забиті м’ячі гравець присвятив рідним та друзям.
"Атмосфера була фантастичною, повторюся, грати тут — завжди одне задоволення. Спасибі нашим уболівальникам, вони найкращі.
У нас була інформація щодо сили суперника. Думаю, ми добре зіграли й заслужено перемогли з великим рахунком", – розповів Циганков.
Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.
Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.
Джерело - Чемпіон.