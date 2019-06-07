Читачі Чемпіона впевнені в перемозі збірної України над Сербією

Переважна більшість читачів ставить на Україну

Більшість читачів нашого сайту вірять в перемогу збірної України у грі проти збірної Сербії.

Такі результати опитування, які відбуваються на Чемпіоні.

У опитуванні взяли участь 235 респондентів. У перемогу збірної України вірять 69% (162), за нічию проголусавало 7% (16), перевагу збірній Сербії віддало 24% (57).

Важливо: Трансляція Україна - Сербія: онлайн 07.06.2019

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікаційного турніру до Євро-2020 збірна України у Львові зіграє проти збірної Сербії. Гра розпочнеться о 21:45, 7 червня.

Текстова трансляція буде доступна на нашому сайті.

Наразі підопічні Шевченка очолюють групу В, маючи в своєму активі 4 очки після двох матчів. Збірна Сербії зіграла лише одну гру, в якій розписала мирову з португальцями.

Джерело - Чемпіон.