Читачі Чемпіона впевнені в перемозі збірної України над Сербією

Більшість читачів нашого сайту вірять в перемогу збірної України у грі проти збірної Сербії.
Такі результати опитування, які відбуваються на Чемпіоні.
У опитуванні взяли участь 235 респондентів. У перемогу збірної України вірять 69% (162), за нічию проголусавало 7% (16), перевагу збірній Сербії віддало 24% (57).
Важливо: Трансляція Україна - Сербія: онлайн 07.06.2019
Нагадаємо, у третьому турі кваліфікаційного турніру до Євро-2020 збірна України у Львові зіграє проти збірної Сербії. Гра розпочнеться о 21:45, 7 червня.
Текстова трансляція буде доступна на нашому сайті.
Наразі підопічні Шевченка очолюють групу В, маючи в своєму активі 4 очки після двох матчів. Збірна Сербії зіграла лише одну гру, в якій розписала мирову з португальцями.
Джерело - Чемпіон.