Дем'яненко впевнений у перемозі збірної України

Збірна Україна у матчі проти Сербії повинна взяти максимум балів.

Про це розповів екс-тренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

"Синьо-жовтих за собою поведуть лідери, яких у нас більше, ніж у сербів. У нас є Малиновський і Зінченко, які здатні забезпечити результат. Однак сподіватися тільки на цих хлопців не варто. Всім потрібно працювати на сто відсотків.

Розгрому Сербії, природно, не буде, але я впевнений у перемозі збірної України. У нас зараз є все для досягнення максимального результату", – розповів він.

Національна збірна України в матчі кваліфікації Євро-2020 зустрінеться зі збірною Сербії 7 червня, початок - о 21.45.

Матч Україна - Сербія покаже телеканал Україна, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше, Зінченко назвав матч проти Сербії своєрідним фіналом.

Джерело - xsport.ua.