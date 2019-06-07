Коноплянка відчутно впав у ціні на трансферному ринку

Вік колись зіркового українця бере своє

Хавбек Шальке і збірної України Євген Коноплянка коштує вже не десять мільйонів євро (як два роки тому), а 6,5 мільйона євро.

Про це інформує Transfermarkt.de.

У Бундеслізі Коноплянка провів всього 13 матчів, забив 1 гол, віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, що з'явилася інформація про інтерес до нього з боку Бешикташа.

Серед українців Коноплянка виявився на восьмому місці, а найдорожчим футболістом України залишається Андрій Ярмоленко, його оцінюють у 20 млн євро.

Нагадаємо, що Коноплянка вшанував пам'ять Реєса.

Джерело - Transfermarkt.de.