Лунін потрібен першій збірній, і крапка - директор академії Динамо

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрібен головній національній збірній.
Таку думку висловив директор академії Динамо Олександр Іщенко.
"Від наших воротарів можна багато чого очікувати. Вони і надефективну гру здатні видати, і начудуватися. Вважаю, що у нас достатньо хороших голкіперів. А що стосується від'їзду Луніна, то так було потрібно. Андрій Лунін потрібен першій збірній України, і крапка.
Не варто говорити, що відсутність Луніна негативно вплине на захисну лінію збірної U-20. Інтереси національної команди повинні бути понад усе", - сказав Іщенко.
Збірна України U-20 зіграє в 1/4-й чемпіонату світу з Колумбією 7 червня, початок - о 16.30. З анонсом ви можете ознайомитися на нашому сайті.
Національна збірна України в матчі кваліфікації Євро-2020 зустрінеться зі збірною Сербії 7 червня, початок - о 21.45.
Матч Україна - Сербія покаже телеканал Україна, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Джерело - FootBoom.