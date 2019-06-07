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Лунін потрібен першій збірній, і крапка - директор академії Динамо

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Лунін потрібен першій збірній, і крапка - директор академії Динамо
Андрій Лунін

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрібен головній національній збірній.

Таку думку висловив директор академії Динамо Олександр Іщенко.

"Від наших воротарів можна багато чого очікувати. Вони і надефективну гру здатні видати, і начудуватися. Вважаю, що у нас достатньо хороших голкіперів. А що стосується від'їзду Луніна, то так було потрібно. Андрій Лунін потрібен першій збірній України, і крапка.

Не варто говорити, що відсутність Луніна негативно вплине на захисну лінію збірної U-20. Інтереси національної команди повинні бути понад усе", - сказав Іщенко.

Збірна України U-20 зіграє в 1/4-й чемпіонату світу з Колумбією 7 червня, початок - о 16.30. З анонсом ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Національна збірна України в матчі кваліфікації Євро-2020 зустрінеться зі збірною Сербії 7 червня, початок - о 21.45.

Матч Україна - Сербія покаже телеканал Україна, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Джерело - FootBoom.

#Лунін
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