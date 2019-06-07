Лунін потрібен першій збірній, і крапка - директор академії Динамо

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрібен головній національній збірній.

Таку думку висловив директор академії Динамо Олександр Іщенко.

"Від наших воротарів можна багато чого очікувати. Вони і надефективну гру здатні видати, і начудуватися. Вважаю, що у нас достатньо хороших голкіперів. А що стосується від'їзду Луніна, то так було потрібно. Андрій Лунін потрібен першій збірній України, і крапка.

Не варто говорити, що відсутність Луніна негативно вплине на захисну лінію збірної U-20. Інтереси національної команди повинні бути понад усе", - сказав Іщенко.