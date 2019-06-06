Циганков: Кожен гравець команди буде боротися за Україну

Гравці збірної України сподіваються, що на матчі проти Сербії буде багато уболівальників.

Про це сказав півзахисник Віктор Циганков.

Актуально: Трансляція Україна - Сербія: онлайн 07.06.2019

"Грав у Львові лише раз проти Словаччини, тоді не було уболівальників. Сподіваюся, що завтра буде багато фанів.

Кожен гравець нашої команди буде боротися за свою країну, ми хочемо домогтися позитивного результату", - сказав Циганков.