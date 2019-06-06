Суркіс: Хацкевич виконав ті завдання, які я поставив йому

Наступного сезону Динамо повинно потратити в Лігу чемпіонів, а також боротися за чемпіонство і Кубок.

Про це сказав президент киян Ігор Суркіс, після підписання контракту з Олександром Хацкевичем.

"Хочу відразу сказати, що Олександр працював в дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, гарні легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути приділена нашої молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі - впровадити до складу якнайбільше молоді. У новому сезоні завдання стоять однозначні - потрапити в Лігу чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що Динамо вже три сезони не виграє титули. Сподіваюся, що ті хлопці, яким він довіряв, віддячать його", - сказав Суркіс.