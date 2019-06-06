Федерація міні-футболу ініціює організацію Кубку мера Києва 2019/2020 серед збірних команд загальноосвітніх шкіл м.Києва! Початок турніру відбудеться у вересні 2019 року.

Про це повідомляє Сергій Харченко у своєму Facebook.

"Міні-футбол масовий та популярний! Міні-футбол доступний саме для аматорських команд!

В останні роки київська міська влада збудувала або реконструювала в столиці багато саме майданчиків для міні-футболу!

Сьогодні міні-футбол стає доступним в кожній школі, в кожному дворі!

Ми розуміємо, що змагальний процес серед комунальних ДЮСШ та дитячих футбольних команд Києва є та система якось працює. І ми не маємо наміру цьому процесу заважати.

Наша мета - охопити усі загальноосвітні школи м.Києва в цілорічному змагальному процесі не відволікаючи дітей від навчання!

Наприклад: бувши вихованцем ДЮФШ Динамо та СКА (Київ), Сергій Харченко в 1981-1989 роках завжди з великим задоволенням грав за збірну школи #43 м.Києва! Це було дуже почесно! Це були неймовірні дитячі емоції та баталії серед шкіл Солом'янського району!

А вже у 2004-2009 рр. маємо унікальний досвід організації подібного в рамках діяльності "Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алконолю" серед збірних шкіл футболу, баскетболу, волейболу 43, 187, 318, 144, 115, 60 шкіл Солом'янського району.

На наш погляд, це можливо і потрібно реанімувати в сьогоденні в масштабі Києва!

Починаємо аналізувати та готовити проект.

Вдячні Миколі Поворозику, Олесю Маляревичу, Валентину Мондриївському та менеджменту федерації міні-футболу за акцепт та ініціативу!", - написав Харченко.