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Захисник збірної Сербії: В українців дуже хороший захист

Сьогодні 12:11 408 0
Захисник збірної Сербії: В українців дуже хороший захист

Центрбек національної команди Сербії Нікола Міленкович чекає на складний матч зі збірною Україною в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Про сподівання стосовно матчу поділився сам футболіст для прес-служби Футбольного союзу Сербії.

"Ми очікуємо важкого матчу, через те, що три збірні претендують на вихід на Євро. Саме тому дана гра важлива для обох команд.

У збірної України відмінний підбір виконавців. У них хороша команда і захист, який важко пройти", - сказав Міленкович.

Нагадаємо, на нашому сайті ви можете проти опитування Україна - Сербія: як завершиться матч відбору до Євро-2020.

Матч Україна - Сербія відбудеться 7 червня і розпочнеться о 21:45.

Джерело - Офіційний сайт ФСС.

#Сербія, #Україна, #Євро 2020
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