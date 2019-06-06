Захисник збірної Сербії: В українців дуже хороший захист

Центрбек національної команди Сербії Нікола Міленкович чекає на складний матч зі збірною Україною в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Про сподівання стосовно матчу поділився сам футболіст для прес-служби Футбольного союзу Сербії.

"Ми очікуємо важкого матчу, через те, що три збірні претендують на вихід на Євро. Саме тому дана гра важлива для обох команд.

У збірної України відмінний підбір виконавців. У них хороша команда і захист, який важко пройти", - сказав Міленкович.