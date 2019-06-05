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Ахметов пропонував втричі більшу зарплатню – Зозуля про пропозицію Шахтаря

Вчора 22:58 554 0
Ахметов пропонував втричі більшу зарплатню – Зозуля про пропозицію Шахтаря

Донецький Шахтар влітку 2013 року планував підписати екс-гравця Дніпра Роману Зозулю.

Про деталі переговорів розповів сам гравець.

"Ахметов розповів, що не знає мою зарплату, але дає в три рази більше. І за те, що я зараз погоджуся, ще підйомні плюс-мінус 2 мільйони... Розумів, якщо перейду в Шахтар - сильно виграю фінансово.

Але там був Луїс Адріано, Луческу, вся атака бразильці. У мене було б мало шансів грати, я на той момент виступав за збірну, з Дніпром грав у Лізі Європи. Все було добре. Подивіться, що сталося з Селезньовим, з Девічем.

Так що вговорити мене було неможливо. До того ж я вихованець Динамо, у мене динамівське серце", – розповів він.

Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Раніше повідомлялося, що агент Фонсеки приїде на переговори із Шахтарем.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Зозуля, #Шахтар, #Ахметов
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