Феліш дебютує у стартовому складі за збірну Португалії

Стали відомі стартові склади півфінального поєдинку Ліги націй між Португалією та Швейцарією
Пару Кріштіану Роналдо у нападі португальців складе молода зірка Бенфіки Жоау Феліш. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру – Фернандеш, Невеш, Карвалью – Б. Сілва, Феліш, Роналду
Запасні: Са, Бету, Руй, Канселу, Фонте, Піцці, Моутінью, Гедеш, Жота, Соуза, Сілва
Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Аканджі, Шер, Родрігес – Фройлер, Джака, Закарія, Цубер – Шакірі, Сеферовіч
Запасні: Мвого, Омлін, Ланг, Беніто, Мубандже, Ельведі, Штеффен, Соу, Окафор, Айєті, Фернандес, Дрміч
Раніше повідомлялося, що Роналду радить Ювентусу придбати п'ятьох гравців.
Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.
Джерело - Чемпіон.