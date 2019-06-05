Крутіший за Мессі: Бойко розчулив юного футболіста

Голкіпер Динамо Денис Бойко відвідав тренування молодого вболівальника у селі Рудня.

Про це розповіла Олександра Лобода у Facebook.

"Денис Бойко - крутіший за Мессі.

В місцевій команді є юний воротар Артем, який ходить на тренування в старій футболці, на якій маркером написано "Бойко 71". Звичайно, коштів купити нормальну динамівську футболку у сім‘ї хлопчика немає... та що казати, він бутси доношує за старших дітей...", – розповіла Лобода.

Голкіпер Динамо почувши цю історію вирішив приїхати до вболівальника та вручив йому справжню форму.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - Football Hub.