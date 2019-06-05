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Ворогам українського футболу скажу лише одне: не дочекаєтеся! – Павелко

Сьогодні 18:20 612 0
Ворогам українського футболу скажу лише одне: не дочекаєтеся! – Павелко

Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на обшуки НАБУ в Будинку футболу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ворогам українського футболу скажу лише одне: не дочекаєтеся!

В УАФ все добре, команда працює в штатному режимі і ми готуємось до надважливих для України поєдинків — матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 збірної U-20 7 червня у Польщі і кваліфікаційних матчів до Євро-2020 національної збірної, які відбудуться у Львові 7 та 10 червня", – розповів він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки в офісі Української асоціації футболу.

Також повідомлялося, що люди з УАФ причетні до договірних матчів.

Джерело - Чемпіон.

#Павелко, #УАФ, #НАБУ
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